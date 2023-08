Trasporti: Pedica (Pd), incidente Metro B indica che Roma ancora paga disastri Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disastri "dell'ex sindaca Raggi si fanno ancora vedere, a partire dai servizi alla città su cui bisogna fare immediatamente di più ed è questo l'appello che faccio al nostro sindaco. I romani e i turisti non meritano un servizio di trasporto pubblico da terzo mondo. È inaccettabile che in una Capitale come Roma ad agosto sia impossibile prendere un bus perché sono pochi quelli in circolazione mentre la città è stracolma di turisti. L'incidente avvenuto oggi sulla linea B è la prova poi che bisogna lavorare di più sulla sicurezza". E' quanto afferma, in una nota l'ex deputato ed esponente del Pd, Stefano Pedica. "Gualtieri, che sta facendo molto per cambiare Roma, dopo il disastro Raggi metta mano direttamente al sistema dei trasporti e cerchi di alleviare le pene dei romani che sono costretti a usare i mezzi pubblici", aggiunge. (Com)