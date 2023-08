Niger: Tajani, Italia lavora per una soluzione politica e diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato con l'omologo dell'Algeria, Ahmed Attaf, per un confronto sul Niger. Lo ha detto Tajani su X, precedentemente noto come Twitter, sottolineando che "Italia e Algeria condividono l’obiettivo della stabilità del Sahel e del Mediterraneo allargato". Il governo italiano "lavora con tutti i partner regionali per una soluzione politica e diplomatica", ha aggiunto il ministro. (Res)