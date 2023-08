Maltempo: commissario Figliuolo, servono procedure coerenti con principi di sana amministrazione Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul maltempo “cercheremo di trovare degli strumenti veloci ma dobbiamo avere procedure e metodi coerenti con i principi di sana amministrazione dello Stato”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all’incontro “Un’amicizia in piena. Una solidarietà che ricostruisce” al Meeting di Rimini. Figliuolo ha evidenziato la necessità di “fare tutto quello che si può fare per superare la più presto la fase dell’emergenza. Ora siamo in una transizione per poi andare verso la ricostruzione”. (Rin)