Cina-India: viceministro Commercio Wang, Nuova Delhi libera di aderire a Rcep

- La porta del Partenariato economico globale regionale (Rcep) "è sempre aperta" e l'India è libera di aderirvi. Lo ha detto oggi il viceministro del Commercio cinese, Wang Shouwen, intervenendo al Business 20 summit tenuto dagli esponenti del G20 a Nuova Delhi. Nell'incontro ha trovato spazio un'analisi sullo stato del commercio bilaterale sino-indiano, che secondo Wang sta "crescendo molto velocemente". Opinione condivisa dal ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, il quale ha tuttavia evidenziato come l'interscambio "sia in gran parte sbilanciato a favore della Cina". Il Partenariato economico globale regionale è il più grande blocco commerciale al mondo: raggruppa 15 economie dell'Asia-Pacifico, tra cui i dieci Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Le dichiarazioni di Wang s'inseriscono nelle persistenti tensioni tra i due Paesi, le cui truppe sono state protagoniste di un sanguinoso scontro lungo il confine himalayano a giugno 2020. L'India, pur avendo partecipato ai negoziati, ha rinunciato ad aderire al Partenariato nel 2019, soprattutto a causa della preoccupazione per l'impatto economico dell'afflusso nel proprio mercato di prodotti manifatturieri provenienti dalla Cina e di prodotti agricoli e lattiero-caseari provenienti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda(Cip)