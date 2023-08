Maltempo: commissario Figliuolo, oggi firmata ordinanza per ristori ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ho firmato l'ordinanza che a breve sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi avrà effetti operativi per i ristori ai Comuni, a quelli che vengono detti enti attuatori, i consorzi di bonifica, a coloro che hanno erogato e messo in opera questi interventi. Lo ha dichiarato il commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all’incontro “Un’amicizia in piena. Una solidarietà che ricostruisce” al Meeting di Rimini. “Parliamo di oltre 2.500 interventi per 289 milioni di euro. Poi ci sono interventi per il 2024 di altri 123 milioni di euro. Poi bisogna fare gli interventi di ricostruzione per le urgenti necessità”, ha aggiunto. (Rin)