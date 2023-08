Maltempo: commissario Figliuolo, Emilia-Romagna sia modello per affrontare sfide cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sicuro che lavorando in squadra e perseguendo obiettivi credibili, riusciremo a uscire fuori da questa situazione e a trasformarla in un’opportunità per ricostruire meglio, facendo dell’Emilia-Romagna “un modello per affrontare queste sfide legate ai cambiamenti climatici”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all’incontro “Un’amicizia in piena. Una solidarietà che ricostruisce” al Meeting di Rimini. (Rin)