I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Libia-Ciad: forze Haftar lanciano vasta operazione militare al confine - L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha lanciato un’operazione militare su larga scala al confine con il Ciad. Lo afferma oggi il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, in un post su Facebook. “Le unità delle Forze armate libiche hanno lanciato un’operazione militare ampia, precisa e mirata al confine meridionale per proteggere le frontiere dello Stato, le sue capacità e la sicurezza dei suoi cittadini”, si legge nel messaggio. “Non permetteremo che il nostro Paese sia una base d’appoggio per qualsiasi gruppo o formazione armata che rappresenti una minaccia per i nostri vicini o lanci qualsiasi azione illegale”, aggiunge Al Mismari, sottolineando che verrà preservato “il principio di non ingerenza negli affari interni dei paesi amici, fraterni e vicini e nei loro problemi politici”. L’operazione militare “via terra e via aerea non si fermerà finché non saranno raggiunti gli obiettivi fissati dal Comando generale”, conclude il portavoce. (segue) (Res)