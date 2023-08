I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Angola: Lula invita Luanda a partecipare al vertice G20 del prossimo anno a Rio - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha invitato l'Angola a partecipare agli incontri preparatori per il vertice dei Paesi del G20, previsto per il prossimo anno a Rio de Janeiro con la presidenza di turno brasiliana. "Ho ribadito al presidente Joao Lorenco che il rapporto del Brasile con l'Angola è una politica dello Stato, che non dipende dalle circostanze. Continueremo a rafforzare la partnership nell'Atlantico del Sud", ha scritto il presidente Lula in una pubblicazione sulla piattaforma X. Il capo dello stato brasiliano si trova nel Paese africano in visita di stato, reduce dalla riunione dei capi di stato di governo dei paesi del blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), tenuto in settimana a Johannesburg, in Sudafrica. "La visita in Angola rappresenta il ritorno del Brasile in Africa. Negli ultimi anni, purtroppo, i governi precedenti hanno abbandonato le relazioni con i paesi africani. Cambiamo la situazione. Raggiungeremo un nuovo livello di relazione strategica. La rivoluzione agricola che l'Angola dovrà realizzare avrà, ad esempio, la collaborazione del Brasile", ha affermato Lula. (segue) (Res)