I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Africa: giunte militari e interessi economici, il Sahel al centro degli ultimi giorni di Prigozhin - Sono state in Africa, precisamente nel Sahel, le ultime tappe del leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, prima di morire nello schianto nella regione russa di Tver del volo che lo trasportava da Mosca a San Pietroburgo. Secondo le ricostruzioni del “Wall Street Journal”, poco prima dell’incidente aereo del 23 agosto il capo del gruppo paramilitare russo avrebbe tenuto incontri in Repubblica Centrafricana, Sudan e Mali, tre Paesi dove Wagner ha coltivato negli anni assodate relazioni e proficui interessi. A Bangui, riferiscono le fonti del quotidiano Usa, Prigozhin sarebbe atterrato il 18 agosto e avrebbe tenuto colloqui con il presidente Faustin-Archange Touadera, leader che Wagner sostiene fin dal 2017, quando intervenne per proteggerne il governo, in preda a violenti scontri fra ribelli, dal rischio di una nuova guerra civile. La Repubblica Centrafricana è del resto il Paese del continente in cui Wagner ha l’effettivo più numeroso - 1.500 uomini, di cui 250 sono stati di recente rimpatriati in Russia -, presenza volta ufficialmente ad addestrare le Forze armate di Bangui ma che negli anni ha permesso a Mosca di mettere mano sulle miniere locali (oro, diamanti) e concludere in cambio della loro protezione accordi preziosi per il finanziamento delle attività. Durante l’incontro con il presidente Touadera, Prigozhin avrebbe assicurato che il fallimento della rivolta armata avvenuta in Russia fra il 23 e 24 giugno scorsi non avrebbe interferito con il lavoro del gruppo paramilitare in Rca, promettendo addirittura di rafforzare la presenza Wagner nel Paese per garantire la sicurezza delle autorità e “promuovere nuovi investimenti nel settore agricolo”. Un appoggio che giunge, non a caso, dopo il referendum costituzionale del 30 luglio con il quale il presidente ha proposto e ottenuto - ufficialmente con oltre il 95 per cento dei voti - l’abolizione del Senato, il prolungamento del mandato presidenziale da 5 a 7 anni e l’abolizione del limite di due mandati consecutivi, spianando la strada al capo dello Stato uscente per ripresentarsi alle elezioni del 2025. (Res)