I fatti del giorno - Roma

- Frosinone: violenze dopo la partita con il Napoli, denunce e daspo per due tifosi locali - La Polizia di Stato di Frosinone ha identificato e sottoposto a Daspo due uomini di 43 e 42 anni residenti rispettivamente a Ceccano e Veroli, facinorosi riconducibili a frange estreme del tifo locale, che durante il deflusso degli spettatori dallo stadio di Frosinone, dopo la partita con il Napoli, si sono resi protagonisti di azioni criminali ai danni di tifosi partenopei. La Digos di Frosinone si è da subito adoperata per identificare i due aggressori che si erano posizionati all’uscita dello stadio, insieme ad un gruppo di esagitati appartenenti a frange estreme del tifo frusinate, con il chiaro intento di infastidire i tifosi della squadra partenopea presenti allo stadio, e si sono resi protagonisti di due distinti episodi di violenza. Una prima aggressione ha visto il ferimento di un tifoso di 19 anni, che all’uscita dall’impianto sportivo è stato avvicinato dal 43enne, che urlandogli in faccia lo obbligava a togliersi di dosso la maglia del Napoli Calcio. Il ragazzino, accerchiato da altri scalmanati e stretto contro la recinzione dello stadio, è stato raggiunto da uno sputo in pieno viso, quindi si è dovuto togliere la maglietta per evitare il peggio. Nonostante questo, l’uomo gli ha sferrato una gomitata sul viso, mentre un secondo individuo gli ha strappato dalle mani la maglia. La vittima, dolorante e stordita, è stata soccorsa da personale medico e condotta nel vicino ospedale cittadino. Sempre l’autore di questo grave episodio di violenza è risultato essere responsabile di un’altra grave aggressione, avvenuta poco dopo ai danni di altro tifoso di 26 anni di Cassino. La seconda vittima, transitando nell’area antistante la curva nord con due amiche, che indossavano la maglia del Napoli Calcio, è stato avvicinato da un gruppo di esagitati, capeggiati dal 43enne di Ceccano, che gridavano alle ragazze di togliersi la maglia del Napoli. Il ragazzo è intervenuto per sedare gli animi e difendere le due giovani, ma l’aggressore, dopo che con fare minaccioso gli faceva togliere la propria maglia per farla indossare a una delle ragazze sopra quella del Napoli, lo ha colpito alle spalle con uno schiaffo e un pugno al volto rompendogli il setto nasale. Il cassinate, trasportato al pronto soccorso, è stato ricoverato. Questi due gravissimi episodi si sono verificati alla presenza dei tifosi che stavano lasciando lo stadio, tra cui tanti bambini spettatori, loro malgrado, di queste inaudite scene di violenza. I due responsabili delle aggressioni sono stati denunciati per lesioni e rapina in concorso. Sono in corso ulteriori attività per giungere all’identificazione di altri soggetti coinvolti. Inoltre i due tifosi violenti, grazie all’applicazione dei Daspo con procedura d’urgenza dovranno stare lontani dalla prossima gara di domani tra il Frosinone contro l’Atalanta. Per entrambi è stato irrogato il divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di qualsiasi categoria e di transito nei luoghi limitrofi all’impianto sportivo, con l’obbligo di firma durante lo svolgimento delle partite di calcio disputate dal Frosinone. (segue) (Rer)