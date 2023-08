I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rieti: sorpreso mentre dà fuoco a sterpaglie, arrestato piromane 55enne - Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri forestali di Rieti perché pizzicato mentre appiccava un rogo sul ciglio della strada in prossimità di vegetazione secca. L'uomo stava causando un vero e proprio incendio boschivo, domato dai vigili del fuoco in tarda notte. I carabinieri della forestale di Rivodutri, competente nel territorio del comune di Cantalice, avevano già avuto a che fare in passato con il piromane, che risulta avere precedenti nello specifico reato di incendio boschivo. Già nel pomeriggio si era sviluppato nelle immediate vicinanze un incendio boschivo, di matrice dolosa. Le indagini quindi proseguiranno, per determinare responsabilità e movente, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Rieti. Con l’apertura della campagna antincendio boschivo, l'Arma forestale ha adeguato il proprio dispositivo di controllo, con il rafforzamento dell’attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, soprattutto nelle aree particolarmente esposte, anche attraverso il posizionamento di foto trappole. In tale contesto, è di assoluta importanza la scrupolosa attività di monitoraggio unita a quella investigativa propria delle stazioni carabinieri Forestale, con l’impiego di squadre di militari qualificati ed esperti nel cosiddetto "metodo delle evidenze fisiche" per l'individuazione dei responsabili di uno dei reati ambientali più vili e distruttivi. La pena prevista dal codice penale per chi causa un incendio boschivo può arrivare a un massimo di cinque anni di reclusione se di natura colposa e fino a dieci se l'incendio è stato cagionato per dolo. (segue) (Rer)