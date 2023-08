I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viterbo: anziano cade dalla moto e muore in strada a Nepi - Un uomo di 84 anni di Monterosi è morto questa mattina sulla strada Nepesina tra Civita Castellana e Nepi, nel territorio di Nepi. L'uomo era in sella alla moto quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è uscito di strada. I soccorritori lo hanno ritrovato senza vita. Non si esclude che l'uomo sia stato colto fa un malore mentre guidava il ciclomotore. (segue) (Rer)