- Trasporti: Atac, Metro B sospesa tra Laurentina e Piramide, intervento ripristino in corso - Per ragioni da accertare un treno della Metro B a Roma in partenza dalla stazione Magliana ha dovuto interrompere la marcia. Il servizio è stato momentaneamente sospeso nella tratta Laurentina-Piramide. I tecnici Atac sono sul posto e il servizio verrà ripristinato prima possibile. Lo comunica in una nota Atac. (Rer)