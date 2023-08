I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Valditara, disegno di legge su voto condotta tra qualche settimana - Dobbiamo mettere in campo tante azioni contro il bullismo. “Fra qualche settimana vareremo un disegno di legge apposito sul voto di condotta, sulla riforma della sospensione”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all’incontro “Una scuola che ha futuro” al Meeting di Rimini. “La capacità didattica di entrare in relazione con lo studente è un passaggio fondamentale”, ha sottolineato Valditara, che ha aggiunto: “Quello che è fondamentale per combattere il bullismo è la capacità del docente di sapere appassionare”. (Rin)