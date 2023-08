© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia-India: relazioni bilaterali elevate al livello di partenariato strategico - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha effettuato oggi una visita ufficiale ad Atene, su invito dell’omologo della Grecia, Kyriakos Mitsotakis. I due leader hanno avuto colloqui ad alto livello in un’atmosfera cordiale e amichevole e hanno deciso di elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato strategico. Lo riferisce un comunicato congiunto. Le parti hanno convenuto che in un momento in cui l’ordine globale sta attraversando cambiamenti senza precedenti è necessario rivitalizzare i rapporti, basati su legami storici. In particolare, è stato concordato di lavorare per espandere ulteriormente la cooperazione bilaterale in ambito politico, di sicurezza ed economico. I due leader, inoltre, hanno deciso di adottare misure per rafforzare ulteriormente i legami interpersonali tra i due Paesi e per raddoppiare l’interscambio commerciale entro il 2030, esprimendo soddisfazione per l’aumento registrato negli ultimi anni. (segue) (Res)