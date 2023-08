© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore-Qatar: Commissione congiunta di alto livello esamina opportunità di investimento - Si è tenuta oggi l’ottava riunione della Commissione congiunta di alto livello Singapore-Qatar, svoltasi nella città-Stato e presieduta dal ministro della Sicurezza nazionale singaporiano, Teo Chee Hean, e dal primo ministro e ministro degli Esteri qatariota, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, affiancati dalle rispettive delegazioni. I lavori, aperti dal premier Lee Hsien Loong, si sono concentrati sulla cooperazione come “partner nella crescita”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Singapore. Le parti hanno manifestato la volontà di rafforzare la collaborazione in un’ampia gamma di settori: economia, commercio e investimenti, energia, sicurezza, sviluppo sociale e famiglia, istruzione, sviluppo del capitale umano, infrastrutture delle città intelligenti e intelligenza artificiale. Durante la riunione l’Agenzia per la promozione degli investimenti (Ipa) del Qatar ha presentato le opportunità offerte dal Paese. A sua volta, l’Ufficio per il governo digitale (Sndgo) di Singapore ha illustrato le strategie riguardanti le città intelligenti e l’intelligenza artificiale. (segue) (Res)