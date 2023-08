© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: studio Usa, 1,87 milioni di morti dopo sospensione restrizioni legate al Covid - Quasi due milioni di persone sono morte in Cina, dopo che le autorità di Pechino hanno sospeso le stringenti misure per il contenimento del Covid-19. Uno studio pubblicato dal Centro oncologico Fred Hutchinson di Seattle ha rilevato che i morti registrati in Cina, nei due mesi che hanno seguito la sospensione di restrizioni come i tamponi obbligatori, le serrate in diverse città e talvolta la chiusura dei confini, sono pari a 1,87 milioni. La maggior parte dei decessi avrebbe interessato persone anziane, o comunque di età superiore ai 30 anni. Si tratta di un numero estremamente più alto rispetto ai numeri comunicati da Pechino, che ha annunciato la morte di circa 60 mila persone. (segue) (Res)