- Argentina: creato comando di sicurezza dopo rapine organizzate nei supermercati - Il governo argentino ha creato il "Comando unificato della polizia federale e delle forze di sicurezza" per prevenire le rapine organizzate. La misura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è stata decretata dopo una serie di rapine in supermercati e negozi che si sino registrati nell'ultima settimana. La risoluzione del ministero della Sicurezza afferma che l'obiettivo specifico del comando è "prevenire i delitti contro il patrimonio e ogni situazione che minacci i diritti e le garanzie costituzionali sull'intero territorio nazionale". Le rapine sono iniziate nel fine settimana nella provincia di Mendoza, a nord-ovest di Buenos Aires, quando un gruppo di persone ha organizzato una serie di rapine simultanee, che hanno alimentato il timore di possibili saccheggi. Una situazione che in Argentina rievoca la crisi sociale e politica del 2001, che portò alle dimissioni dell'allora presidente Fernando De la Rúa. (segue) (Res)