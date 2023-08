© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: scrittore ed ex vicepresidente Ramirez prende la cittadinanza colombiana - Il governo della Colombia ha concesso la nazionalità allo scrittore Sergio Ramirez, uno degli oltre 300 cittadini privati della nazionalità nicaraguense dal presidente, Daniel Ortega. Bogotà, si legge in una nota del ministero degli Esteri colombiano, "ha concesso la nazionalità colombiana a Sergio Ramirez Mercado e (alla moglie) Gertrudis Guerrero Mayorga". La cerimonia si è celebrata presso l'ambasciata colombiana a Madrid, alla presenza del ministro degli Esteri, Alvaro Leyva Duran, e del titolare della sede diplomatica, Eduardo Avila Navarrete. Ramirez, già vicepresidente del primo governo Ortega, si era trasferito in Spagna a settembre del 2021, dopo che la procura del Nicaragua ne aveva chiesto l'arresto accusandolo di “cospirazione” e “incitamento all’odio e alla violenza”. A metà febbraio 2023 aveva detto di aver accettato l'offerta del governo colombiano. (segue) (Res)