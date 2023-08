I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Rio registra il secondo giorno più caldo dell'anno in pieno inverno - La città brasiliana di Rio de Janeiro ha registrato ieri, 24 agosto, il giorno più caldo dell'inverno e la seconda temperatura più alta dell'anno. La temperatura raggiunta dai termometri è stata, secondo le informazioni dell'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet), di 38,7 gradi celsius, La minima è stata di 18,6 gradi. Il giorno più caldo dell'anno, in piena estate e nella media stagionale, era stato il 4 febbraio con 38,8 gradi. Secondo Inmet, la temperatura più alta mai registrata nel mese di agosto nella città di Rio è stata di 40,2 gradi celsius, rilevata per due volte nel 1953 e nel 1993. (Res)