Cina-Iran: Xi a Raisi, pronti a consolidare amicizia e fiducia

- La Cina desidera "consolidare l'amicizia e approfondire la fiducia reciproca con l'Iran", con cui intende cooperare su "questioni fondamentali di comune interesse". Lo scrive oggi il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", fornendo un resoconto del colloquio tenuto ieri dal presidente cinese, Xi Jinping e dall'omologo iraniano, Ebrahim Raisi. I due leader si sono incontrati a Johannesburg, in Sudafrica, a margine del summit del gruppo Brics, al quale la Cina appartiene assieme a Brasile, Russia, India e Sudafrica. Nella stessa giornata, il gruppo ha approvato l'ingresso di sei nuovi membri, che oltre all'Iran includono Argentina, Egitto, Arabia Saudita, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti. "Siamo disposti a rafforzare la cooperazione con l'Iran nell'ambito del gruppo Brics e in altre piattaforme multilaterali, in modo da promuovere lo sviluppo sano e stabile del multilateralismo", ha aggiunto ancora Xi. Il bilaterale tra i due presidenti è stato il secondo dall'inizio dell'anno, dopo la visita di Raisi a Pechino lo scorso febbraio.(Cip)