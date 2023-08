Regno Unito: direttore British Museum rassegna le dimissioni dopo i furti avvenuti nel museo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del British Museum, Hartwig Fischer, ha dato le dimissioni dall’incarico in relazione a una serie di furti avvenuti nel museo. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. “Negli ultimi giorni ho rivisto nel dettaglio gli eventi riguardanti i furti dal British Museum e la relativa indagine. E’ evidente che il museo non ha risposto in modo esaustivo quanto avrebbe dovuto agli avvertimenti nel 2021 e al problema che ora è pienamente emerso”, ha spiegato Fischer in una dichiarazione in cui ha motivato le dimissioni. La responsabilità “cade in ultima istanza in capo al direttore”, ha aggiunto. Da email visionate dalla “Bbc” è emerso che già nel 2021 un antiquario aveva allertato il museo della presenza di oggetti sospetti in vendita su Ebay. Tuttavia, la denuncia era sta ignorata. (Rel)