Monza: a un mese dai nubifragi interventi già realizzati per oltre 650 mila euro

20 luglio 2021

- A un mese dai nubifragi che tra il 21 e il 25 luglio hanno colpito Monza, sono state eseguite azioni di ripristino per alberi o rami che avevano invaso le strade e per l'eliminazione di rami pericolanti e di alberature schiantate aree verdi, parchi recintati e giardini scolastici oltre al ripristino delle recinzioni danneggiate. Il totale dei costi fino a ora sostenuti è pari al oltre 650.000 € e i lavori hanno coinvolto un totale di 16 squadre operative composte da 56 operatori e 6 tecnici. Ad oggi il totale di alberi che risultano abbattuti o irrimediabilmente danneggiati in parchi, giardini aree verdi e giardini scolastici ammonta a circa 2.000 unità. A oggi risulta riaperto e fruibile circa il 75 per cento delle aree verdi recintate. Trenta parchi recintati sono già stati riaperti, mentre sono sette quelli che saranno riaperti entro domenica 27 agosto: via Molise; via Valseriana; via Riva; via Pier della Francesca; via Masaccio/Vecellio, via Asiago/Monte Ortigara; via Gadda /Papini. Si interverrà invece a breve su altri 14 parchi: via Azzone Visconti; via Gallarana; via Della Guerrina; via Prampolini; via Giacosa/Rota; via Maroncelli; via Modigliani; via Rota/Rovetta; via Monte Bianco; via San Fruttuoso; via Lega; via Borsa/Deledda; via Boscherona e il Campo Da Calcio di via Debussy. Sono già stati eseguiti interventi su 11 scuole: San Rocco, Monviso e Cederna, le scuole dell'infanzia Archè e Cartoccino; le scuole elementari Omero, Masih e Anzani, e le scuole medie Pertini, Ardigò e Bellani. (segue) (Com)