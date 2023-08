Monza: a un mese dai nubifragi interventi già realizzati per oltre 650 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la riapertura delle attività scolastiche si interverrà anche sulle altre 14 restanti strutture: l'asilo nido Centro; la scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro, le scuole elementari Rubinowicz, De Amicis, Citterio, Buonarroti, Zara, Puecher, Munari, Don Milani, Tacoli, Bachelet; le scuole medie Confalonieri e Zucchi. Per ultimare i lavori di raccoIta in sospeso il Comune ha chiesto la collaborazione dei volontari della Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Alpini che hanno completato 12 interventi di rimozione dei detriti. Altri 12 sono stati assegnati e saranno effettuati nei prossimi giorni. I volontari hanno già svolto circa 1200 ore di servizio per un totale stimato attorno ai 150 interventi, sommando a queste azioni di bonifica quelli svolti in piena emergenza, circa 110. Ulteriori interventi sono al vaglio per le prossime settimane. Mentre prosegue, dunque, la raccolta dei rami accatastati a bordo strada, i rami di piccole e medie dimensioni vengono rimossi contestualmente al taglio dell'erba. (segue) (Com)