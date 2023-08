Monza: a un mese dai nubifragi interventi già realizzati per oltre 650 mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente si interverrà per la rimozione dei materiali restanti non interferenti con il traffico veicolare o pedonale, e non pericolose per la pubblica incolumità. Sono anche in corso valutazioni per riutilizzare il materiale legnoso derivante dalle alberature per la possibile produzione di biomassa con finalità energetica da fonte rinnovabile. "La forza con cui le cinque perturbazioni di fine luglio hanno colpito Monza – afferma il sindaco Paolo Pilotto – ha richiesto un intervento tempestivo per un'immediata messa in sicurezza della città. Il lavoro di ripristino avviato in quei giorni è ancora in corso, a causa della grandezza della città e della estensione delle zone danneggiate. Al termine dei lavori di messa in sicurezza, anche in accordo con altre Istituzioni, affronteremo il tema delle sostituzioni e delle nuove piantumazioni". (Com)