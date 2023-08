Brasile-Angola: Lula e Lourenco firmano sette accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e Angola, Joao Lourenco hanno firmato sette accordi di cooperazione tra i due Paesi nei settori della sanità, istruzione, turismo, industria, scienza e tecnologia. Le misure – ha riferito Lula nel corso della cerimonia di firma - rappresentano un "ritorno del Brasile in Africa" dopo che "negli ultimi anni il Brasile ha trattato i paesi africani con indifferenza". Il capo dello stato brasiliano si trova nel Paese africano in visita di stato, reduce dalla riunione dei capi di stato di governo dei paesi del blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), tenuta in settimana a Johannesburg, in Sudafrica. (segue) (Brb)