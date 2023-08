Brasile-Angola: Lula e Lourenco firmano sette accordi di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi firmati riguardano in particolare l'esercizio di attività retribuite da parte dei dipendenti dei diplomatici e del personale militare che prestano servizi nei paesi, la cooperazione nel settore del turismo sostenibile, la cooperazione tra ministeri della Sanità per la diagnosi e la cura della lebbra, la cooperazione agricola tra i ministeri dell'Agricoltura, la cooperazione "Escola de Todos", per l'istituzione della terza fase del programma, la cooperazione sul sostegno alle micro e piccole imprese, la cooperazione sulla promozione delle esportazioni tra le agenzie di settore dei due Paesi. (segue) (Brb)