Cile: "solide" fondamenta macroeconomiche, Fmi conferma linea di credito flessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile conferma la "solidità" delle sue fondamenta economiche e del quadro istituzionale, mantenendosi in linea con i requisiti utili a beneficiare della Linea di credito flessibile (Lcf). Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto stilato al termine della revisione intermedia dell'accordo approvato a fine agosto 2022, per un totale di 18,5 miliardi di dollari. "Il Cile continua a soddisfare i requisiti per accedere alla Lcf, grazie alle sue fondamenta economiche molto solide e alla cornice di politica istituzionale, così come a una storia di politiche macroeconomiche molto solide", si legge nella nota. "Dato che i rischi esterni rimangono elevati, le autorità hanno espresso il desiderio di mantenere invariato il livello di accesso, ribadendo l’impegno ad uscire gradualmente dall’accordo a secondo dell’evoluzione del contesto esterno", aggiunge il Fondo. (segue) (Was)