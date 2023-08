Cile: "solide" fondamenta macroeconomiche, Fmi conferma linea di credito flessibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile potrebbe essere uno dei pochi a chiudere il 2023 in recessione. Nel secondo trimestre del 2023, ha reso noto la Banca centrale (Bc), l'economia ha registrato un calo dell'1,1 per cento su anno. La contrazione trimestrale, terza consecutiva, è stata influenzata, principalmente, dalle attività di commercio, trasporti, industria mineraria e manifatturiera. L’Indice mensile di attività economica in Cile (Imacec) ha registrato un calo dell’1 per cento a giugno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. (segue) (Was)