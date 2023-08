Cile: "solide" fondamenta macroeconomiche, Fmi conferma linea di credito flessibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), l'economia del Cile registrerà una contrazione dello 0,1 per cento nel 2023 e una crescita dell’1,9 per cento nel 2024. Condizioni finanziarie più rigide e la revoca dei sussidi legati alla pandemia, si legge, ridurranno i consumi delle famiglie durante la prima metà di questo anno. Per gli esperti dell’Ocse tassi di interesse più elevati e incertezza colpiranno gli investimenti nel corso del 2023. Secondo la Banca mondiale (Bm) l'economia cilena si contrarrà dello 0,4 per cento nel 2023 e crescerà dell' 1,8 per cento nel 2024. (Was)