Egitto: Al Sisi verso la ricandidatura nel 2024, ma l’economia vacilla (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A testimonianza dello scenario incentro dell’economia egiziana, il 5 maggio scorso, l'agenzia Fitch ha declassato il rating dell'Egitto da B+ a B e ha attribuito al paese un outlook negativo a causa delle difficoltà economiche. L’Egitto ha raggiunto, a dicembre 2022, un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi), all’interno del programma di Finanziamento esteso (Eff) per un prestito da 3 miliardi di dollari. Il prestito è tuttavia vincolato a una serie di riforme strutturali del sistema economico egiziano, tra cui il passaggio permanente a un regime di tasso di cambio flessibile, una politica monetaria volta a ridurre gradualmente l’inflazione e la riduzione del debito pubblico. Al riguardo, l’esperta ricorda che “in ragione delle attuali pressioni sul costo della vita, tuttavia, il presidente Al Sisi ha dichiarato a giugno di non essere disposto a consentire ulteriori svalutazioni della sterlina egiziana poiché ciò implicherebbe una ulteriore perdita del potere d’acquisto per i cittadini. Anche le altre riforme strutturali richieste dall’Fmi permangono largamente inattuate e pertanto è probabile che il concreto avvio del programma di finanziamento resterà ancora bloccato”. (segue) (Res)