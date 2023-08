Egitto: Al Sisi verso la ricandidatura nel 2024, ma l’economia vacilla (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come accade per altri Paesi dell’area nordafricana, “i dati sull’immigrazione illegale dei cittadini egiziani ci restituiscono questo quadro di precarietà economica del Paese”, ha sottolineato La Fortezza nell’intervista a “Nova”. Stando agli ultimi dati del ministero dell’Interno italiano, dei 106.023 migranti arrivati in Italia tramite la rotta marittima mediterranea dall'inizio del 2023, quasi 8.000 hanno dichiarato di essere cittadini egiziani. L’Egitto si posiziona, nell’ultimo bollettino del ministero, come il quarto paese di provenienza dell’immigrazione diretta via mare verso l’Italia, dopo Guinea, Costa d’Avorio e Tunisia. “Ciò sebbene non siano segnalate imbarcazioni dedite al traffico di esseri umani in partenza dalle coste dell’Egitto: la rotta seguita dagli egiziani, infatti, è generalmente quella che parte dalle coste libiche, agevolata dal poroso confine tra i due Paesi – ha spiegato La Fortezza -. Le ragioni di tali consistenti flussi migratori in partenza dal Paese nordafricano sono dunque da ritrovarsi, nella situazione economica e sociale, accanto alle quali deve valutarsi anche la piramide demografica per età della popolazione egiziana, così come nella più generale impostazione politica del regime di Al Sisi”. (Res)