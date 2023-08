Roma: Iv, promuovere iniziative sensibilizzazione su sicurezza stradale nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'introduzione del reato di omicidio stradale, "bisogna sicuramente continuare con l'inasprimento delle pene, ma riteniamo che il grande lavoro da fare sia soprattutto sul piano dell'educazione e della sensibilizzazione dei più giovani sui rischi legati alla guida". Lo dichiarano i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. In una nota, Casini e Leoncini spiegano: "Stamattina in Commissione congiunta Mobilità e Scuola "abbiamo ascoltato con estremo interesse l'intervento di Edward von Freymann, papà di Gaia, investita e uccisa sulle strisce pedonali a corso Francia la sera del 21 dicembre 2019, e fondatore dell'Associazione Gaia von Freymann che porta avanti progetti di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. La cronaca di queste ultime ore - aggiungono - l'ennesimo terribile incidente sulla Colombo in cui ha perso la vita Matteo Orlandi, un altro giovanissimo, ci ricorda ancora una volta l'attualità e l'importanza di questo tema. Abbiamo già avuto modo di conoscere Edward in occasione di un incontro organizzato l'anno scorso con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Nitti del Fleming: la sua è sempre una testimonianza preziosa e toccante, che arriva al cuore di tutti. Condividiamo in pieno gli obiettivi della Fondazione Gaia von Freymann e ci auguriamo che l'Amministrazione capitolina le dia il massimo supporto, trovando le giuste forme di collaborazione e condividendo progetti di educazione stradale da promuovere nelle scuole. Dopo l'introduzione del reato di omicidio stradale, bisogna sicuramente continuare con l'inasprimento delle pene, ma riteniamo che il grande lavoro da fare sia soprattutto sul piano dell'educazione e della sensibilizzazione dei più giovani sui rischi legati alla guida", concludono Casini e Leoncini. (Com)