- “La Costituzione nasce per espellere l'odio. Serve rispetto per le diversità. Non alimentare contrasti e anacronistici nazionalismi. Non lasciare sola la Romagna. Ancora una volta, il Presidente Mattarella descrive il percorso che porta al futuro, da fondare sui valori veri. Grazie". Lo scrive su Twitter il capogruppo al Senato di Azione-Italia viva Enrico Borghi. (Rin)