Roma: Rocca (Fd'I), acquisto Spin Time e Maam indebito impegno di fondi pubblici

- L'acquisto dello Spin Time e del Maam "si preannuncia essere un indebito impegno di fondi pubblici a beneficio di privati". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasparenza, Federico Rocca. "Pur di evitare gli sgomberi dei palazzi occupati il Comune di Roma intende accelerare l'acquisto dello Spin Time e del Maam - spiega -. Se questa è la strada che il centrosinistra vuole percorrere non potrò non chiamare in causa la Corte dei Conti poiché non si comprenderebbe perché si dovrebbero spendere soldi pubblici per acquistare degli immobili occupati, peraltro, di proprietà privata ed estrapolati da un elenco nel quale ci sono altri immobili privati occupati. Allora perché questi si e altri no? Alcuni privati saranno sollevati da questo peso a danno dei contribuenti romani mentre altri rimarranno appesi alla speranza di uno sgombero", aggiunge. (segue) (Com)