Roma: Rocca (Fd'I), acquisto Spin Time e Maam indebito impegno di fondi pubblici (2)

- "Un bel colpo di fortuna - prosegue il consigliere capitolino Rocca -. Ovviamente chiamerò in commissione Trasparenza gli assessori competenti per valutare tutti gli aspetti di questa operazione che si preannuncia essere un indebito impegno di fondi pubblici a beneficio di privati. Roma Capitale - sottolinea - deve acquistare immobili liberi da cose e persone per poterli assegnare a chi è da anni in graduatoria in attesa di una casa popolare e privilegiando l'acquisto di immobili di proprietà di enti pubblici, fondazioni, casse e ordini vari. Basta strizzare l'occhio agli occupanti abusivi. Gli impegni elettorali vanno mantenuti, ma non a spese della collettività. Mi auguro in un rapido ripensamento da parte del Campidoglio", conclude. (Com)