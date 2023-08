Veneto: a Jesolo nuove attrezzature in spiaggia per persone a mobilità ridotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Jesolo, presso la spiaggia di Nemo, tra l'ospedale di Jesolo e il mare, sono state istallate delle nuove attrezzature per permettere a un numero maggiore di persone a mobilità ridotta di usufruire gratuitamente di lettini e ombrelloni, di ausili, servizi dedicati e di speciali accorgimenti per accogliere persone con disabilità gravi. "Tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità motorie, dovrebbero avere la possibilità di godere delle spiagge e del mare in modo dignitoso e autonomo. Faccio i miei complimenti – ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto – a Stefano e al suo impegno costante nel far conoscere questi temi a beneficio delle persone a mobilità ridotta. A lui e a tutti coloro che portano avanti queste battaglie di inclusione, uguaglianza e rispetto per contribuire a creare una società più equa e dignitosa, esprimo in maniera tangibile il mio riconoscimento". "Le spiagge accessibili – ha aggiunto Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, che oggi ha fatto visita alla struttura – sono un elemento fondamentale per garantire a tutte le persone, anche a quelle a ridotta mobilità, la possibilità di godere delle bellezze del mare e della spiaggia con effetti positivi sulla salute fisica e mentale". (Rev)