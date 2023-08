Ucraina-Turchia: Zelensky riceve il ministro degli Esteri Fidan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. “Abbiamo discusso molte questioni importanti: la formula di pace, i preparativi per il summit globale per la pace, i rischi che pone il blocco russo del corridoio del grano nel Mar Nero”, ha riferito Zelensky. “Sono grato alla Turchia per il suo sostegno continuo all’Ucraina”, ha aggiunto in un messaggio su Telegram il capo dello Stato ucraino. (Kiu)