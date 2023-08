Milano: 42enne condannato a 15 anni per traffico internazionale di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato catturato in Albania il 42enne Dodaj Edmond, detto “Edi”, il narcotrafficante condannato alla pena di quindici anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Il Mandato di Arresto Europeo per il narcotrafficante albanese è stato emesso dall’ Ufficio Esecuzioni della Procura di Milano su richiesta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano. Sul latitante gravano decine di condanne per reati legati al traffico di stupefacenti, commessi al Nord Italia, tra il 2006 e il 2008. Dodaj Edmond e alcuni suoi fratelli e cugini erano a capo di una organizzazione strutturata e radicata a Milano, che si occupava di importare dai Paesi Bassi tonnellate di cocaina, poi venduta attraverso le reti di spaccio del Centro-Nord Italia. Le condanne nei suoi confronti non avevano, però, mai trovato esecuzione in Italia, dove risultava irreperibile dal 2013. Le ricerche del latitante, condotte dalla Sezione Catturandi del Nucleo Investigativo di Milano in sinergia con l’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia, monitorandone i movimenti alla frontiera e analizzandone la rete relazionale, hanno infine portato a localizzarlo a Kurbin, in Albania. Sono state avviate, così, le procedure di cooperazione internazionale di polizia per le ricerche tramite Interpol, attivando le forze di polizia albanese e l’Esperto per la Sicurezza a Tirana, ed arrivando a rintracciare e catturare il latitante il 23 agosto 2023 proprio a Kurbin, nell’Albania Settentrionale.(Com)