Speciale scuola: Marti (Lega), da Valditara attenzione ai precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra promessa mantenuta dal governo per il mondo della scuola. Sono state avviate le procedure di pagamento dei supplenti brevi, che quest'anno riceveranno le mensilità dovute entro agosto, e dell'indennità per oltre 4 mila dirigenti scolastici. “Come annunciato dal ministro Valditara, l'obiettivo è velocizzare le procedure di pagamento degli stipendi per il personale precario”. Così in una nota Roberto Marti, senatore della Lega e presidente della commissione Cultura e Istruzione al Senato. “Si tratta di un segnale di attenzione importante, che pone le basi per un autunno pieno di novità in tema di concorsi e assunzioni", aggiunge. (Rin)