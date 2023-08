Speciale scuola: Ali Confcommercio, detrazione fiscale libri come per spese mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico si parla di caro libri, ma quello che sicuramente non aumenta è il margine dei librai che anzi, in questi anni, è in continua riduzione. Lo ha detto Paolo Ambrosini, presidente dei librai di Confcommercio, intervenendo nel dibattito sul caro libri. “C’è sicuramente l‘urgenza – ha precisato Ambrosini – di interventi a sostegno delle famiglie, come la detrazione fiscale per tutti al pari delle spese mediche e l’aumento fondi per il diritto allo studio dagli attuali 133 milioni di euro ad almeno 170 milioni, ma anche la necessità di adeguare all’inflazione il tetto di spesa per i testi adottati per ciclo di studi, mai adeguato dal 2012. Infatti quest’anno gli insegnanti per rispettare il tetto hanno dovuto, in molti casi, rinunciare a scegliere un testo a supporto della propria attività didattica privando così gli alunni di uno strumento utile per l’apprendimento”. “Bisogna inoltre – ha continuato il presidente di Ali-Confcommercio – dare ossigeno alle imprese che lavorano all’interno della filiera, introducendo, ad esempio, come da noi proposto, un margine minimo garantito per le librerie e cartolibrerie, che, da quando l’antitrust ha cassato l’accordo Ali-Aie, che regolava i rapporti economici tra editori e librai/cartolibrai, è passato dal 25 per cento al 15 per cento con una perdita secca di 10 punti, flessione che da sola giustifica le molte chiusure di librerie cartolibrerie in questi anni”. “Per questo – ha concluso Ambrosini – proponiamo l’introduzione di un aggio fisso minimo per il servizio della distribuzione dei testi scolastici per librerie e cartolibrerie che sono oggi, tra i vari canali di offerta di libri di testo, quelle maggiormente utilizzate da studenti e famiglie perché sono le uniche a fornire un servizio professionale tutto l’anno”. (Rin)