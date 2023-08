Speciale scuola: Sardegna, garante diritti infanzia chiede patto di Stato contro violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Garante è necessaria un’alleanza civile, politica e istituzionale che permetta di costruire una società “non violenta” che si basi su un’educazione mirata che parta dal momento in cui le nuove generazioni muovono i primi passi. È arrivato il momento di formare le coscienze e informare i giovani sui diritti civili uguali per tutti, in famiglia, così come a scuola. Anche per allontanare del tutto dalla nostra società un’immagine di donna-oggetto ancora purtroppo presente, come nel caso di Golfo Aranci dove il corpo di una ragazza è stato servito “al cioccolato”, nei buffet di ferragosto. Nella lettera inviata alla Presidente Meloni la Garante cita l’esempio virtuoso della Spagna dove la violenza di genere è considerata strutturale, perché il delitto viene commesso e perpetrato in una condizione di disuguaglianza, potere e discriminazione e riconosce la lotta contro la violenza di genere un obbligo di tutta la società. Infatti la potenziale vittima di aggressione viene dotata di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell’aggressore – dotato di braccialetto elettronico – nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il Centro di Monitoraggio, già dalla prima denuncia per stalking. Ciò che in realtà manca nella nostra legislazione. In Spagna, grazie al “Patto di Stato contro il maschilismo”, sono stati istituiti tribunali speciali, prevenzione nelle scuole e assistenza per chi denuncia. L’efficacia dello strumento, già adottato dal 2009, ha registrato un calo del 18,75 per cento dei reati e nessuna delle vittime sottoposta a controllo elettronico è stata nuovamente oggetto di violenza. (Rsc)