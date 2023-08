Meeting Rimini: Giansanti (Confagricoltura), onore partecipare a dibattito su più alti valori della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiude un'esperienza costruttiva, proficua sotto il profilo umano e dei contenuti, culminata oggi con la partecipazione del Presidente della Repubblica Mattarella, al quale ho avuto il privilegio di portare il saluto di Confagricoltura. E' stato per tutti noi un grande onore prendere parte al dibattito sui valori più alti della nostra vita". Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a chiusura del Meeting di Rimini, di cui la Confederazione è stata per la prima volta partner, presente anche con un ampio spazio dedicato agli incontri e alle attività nazionali e territoriali. Nei sei giorni dell'evento, migliaia di persone hanno visitato lo spazio confederale, quotidianamente animato dai talk di approfondimento e dalla Federazione apicoltori italiani (Fai), che ha portato in fiera l'arnia didattica e organizzato degustazioni di miele italiano. Si sono soffermati allo stand i ministri dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e il viceministro Edmondo Cirielli. (segue) (Com)