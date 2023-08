Meeting Rimini: Giansanti (Confagricoltura), onore partecipare a dibattito su più alti valori della vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosissimi i giovani e giovanissimi, da sempre protagonisti del Meeting di Rimini, ma anche le famiglie interessate alle attività di Confagricoltura, in particolare quelle dedicate al sociale, alla sostenibilità e ai progetti europei. Curiosità e partecipazione attiva al sondaggio organizzato in collaborazione con l'università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza dal titolo: "Un'agricoltura sostenibile: quanto ne sai? News e fake news", dedicato alle conoscenze dei non addetti ai lavori sul settore primario e che continuerà nei prossimi mesi. "Confagricoltura è impresa, ma è anche persona. Un insieme di persone unite da una condivisione di valori quali: amicizia, solidarietà, sussidiarietà, bene comune. E quando si parla di valori noi ci siamo", ha aggiunto Giansanti. "Ringrazio gli organizzatori del Meeting e tutti coloro che in questi giorni hanno fatto sì che con la nostra presenza si sia raggiunto un nuovo grande successo per tutti noi e per la nostra Confederazione", ha concluso il presidente. (Com)