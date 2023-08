Brasile: proiezione inflazione agosto segna +0,28 su mese e 4,24 su anno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 21 agosto, il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 4,90 per cento. Nel rapporto periodico sull'economia del Brasile pubblicato il 31 luglio, ai sensi dell'Articolo IV, Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede che il Paese chiuda il 2023 con un tasso di inflazione del 5,4 per cento. Per l'Fmi "l'inflazione generale è rapidamente diminuita rispetto al picco dello scorso anno, ma l'inflazione di fondo rimane elevata". (segue) (Brb)