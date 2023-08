Veneto: assessore Lavoro, macchina regionale già attiva per transizione Reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo confermato la disponibilità data sin da subito al ministro Calderone per la sperimentazione, attivata già da agosto, del nuovo sistema di presa in carico degli ex-percettori di reddito di cittadinanza. "Voglio sottolineare in questa sede il grande lavoro che si sta portando avanti da parte delle strutture regionali e dai nostri tecnici regionali, in primis Alessandro Agostinetti, dirigente della direzione Lavoro della Regione e Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Una squadra che sta facendo sì che la transizione avvenga senza problemi". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione, che questa mattina ha partecipato ad una riunione con il ministro del Lavoro, Marina Calderone, e con gli altri assessori regionali interessati per parlare del momento di passaggio dal reddito di cittadinanza alle nuove disposizioni. "Abbiamo già provveduto a fornire un'analisi della platea degli ex percettori e alla verifica se sono già in carico dei nostri sistemi. Abbiamo visto che buona parte è effettivamente in carico e noi siamo molto sereni nell'affrontare questa nuova stagione nella quale le politiche passive sono condizionate da quelle attive per le quali il Veneto ha un sistema molto efficiente", ha sottolineato Donazzan, che ha aggiunto: "Contestualmente voglio esprimere un plauso al metodo di lavoro adottato dal Ministero, molto attento alle considerazioni delle Regioni, in particolare del Veneto, che ha sempre messo a disposizione la propria esperienza in molto collaborativo e sinergico". In Veneto delle 1.702 persone sospese dal reddito di cittadinanza, 758 sono già state inserite nel programma Garanzia occupabilità lavoratori. "La presa in carico di queste persone è avvenuta in modo puntuale – ha concluso Donazzan – la maggior parte degli ex-percettori sono già stati presi in carico al sistema delle politiche attive con gol segno della nostra efficienza. Il nostro sistema di Centri per l'Impiego allo stato attuale è in grado di fare 700 colloqui al giorno, complessivi di tutto il territorio e tutti i soggetti. Quindi abbiamo i mezzi per affrontare con rapidità ed efficienza la questione degli ex-percettori". (Rev)