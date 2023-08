Bielorussia: Lukashenko, i combattenti del gruppo Wagner resteranno nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bielorussia resteranno tanti combattenti del gruppo Wagner quanti sono necessari. Lo ha detto il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. “Il gruppo Wagner è vissuto, vive e vivrà in Bielorussia indipendentemente dal fatto che alcune persone non lo vogliono”, ha dichiarato. Commentando le informazioni circolate sullo smantellamento dei campi del gruppo Wagner in Bielorussia, testimoniato da immagini satellitari, Lukashenko ha spiegato che sono state rimosse delle tende perché “non ce n’è bisogno in così grande quantità”. (Rum)