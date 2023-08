Sport: Zaia, in bocca al lupo a nazionale rugby che domani a Treviso affronta Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha inviato il proprio in bocca al lupo alla nazionale italiana di Rugby, che affronterà domani il Giappone allo stadio Monigo di Treviso. "Per noi è un orgoglio ritrovare e ospitare i 34 azzurri della palla ovale nella patria del rugby. A Treviso, domani, la Nazionale italiana di rugby affronterà allo Stadio Monigo Treviso il Giappone. L'ultimo test match ufficiale di avvicinamento ai mondiali, che si disputeranno in Francia dall'8 settembre al 28 ottobre”, ha spiegato. “Con Padova e Rovigo – ha proseguito –, la città di Treviso vanta una grande tradizione e appassiona moltissimi veneti da generazioni: l'incontro di domani, infatti, rappresenta una grande opportunità anche per i giocatori del Benetton Rugby di mettersi in luce davanti al proprio pubblico". "Sono certo – ha concluso il presidente veneto – che per il tecnico neozelandese, già capo allenatore della Benetton Rugby, sarà emozionante guidare i suoi ragazzi in uno dei campi in cui ha cresciuto numerosi atleti, facendoli diventare uomini e giocatori di alto livello internazionale”. “Sarà un grande spettacolo quello in scena domani al Monigo e tutti i veneti, tutti gli amanti di questa disciplina, tiferanno per Crowley e i suoi azzurri, ai quali auguro un forte in bocca al lupo", ha concluso Zaia. (Rev)