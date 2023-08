Paesi Bassi: Rutte, Paesi europei non provano risentimento verso Hoekstra per tensioni legate a pandemia Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell'Europa meridionale non provano risentimento nei confronti di Wopke Hoekstra. Lo ha affermato il premier olandese Mark Rutte, parlando in conferenza stampa, in merito alla candidatura di Hoekstra, attualmente ministro degli Esteri, come nuovo membro della Commissione europea in rappresentanza dei Paesi Bassi. Hoekstra è stato criticato per la sua opposizione, quando era ministro delle Finanze olandese, al sostegno Ue alle nazioni più colpite dagli effetti del coronavirus. (Beb)