Venezia: Zaia, Regione Veneto a Mostra Arte cinematografica con oltre 70 appuntamenti

- Sono oltre 70 gli appuntamenti organizzati dalla Regione Veneto in collaborazione con la Veneto Film Commission che si svolgeranno durante l'80ma edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, presso il Lido di Venezia, dal 30 agosto al 9 settembre. "Queste iniziative – ha commentato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto – contribuiscono alla vitalità e al ruolo preminente del Veneto nel panorama cinematografico, con la possibilità di attirare l'attenzione dell'industria culturale e dei media internazionali". "Lo spazio della Regione del Veneto, allestito presso l'Hotel Excelsior al Lido di Venezia e condiviso con Veneto Film Commission – ha sottolineato – è da anni un vero e proprio crocevia di appassionati e professionisti della cultura e del cinema, contribuendo a creare un'atmosfera unica che sottolinea lo straordinario connubio tra la nostra regione e il patrimonio culturale cinematografico. Si tratta di una miriade di incontri, eventi, conferenze stampa, presentazione di film e iniziative cinematografiche, dal 31 agosto al 9 settembre, che coinvolgeranno registi, attori, critici, autori e esperti dell'industria cinematografica, testimoniando ancora una volta l'impegno della Giunta regionale e dell'Assessorato alla Cultura in particolare, alla promozione del sistema veneto del cinema e dell'audiovisivo, oltre che del Veneto come set cinematografico ideale. Senza contare il valore aggiunto in termini di sviluppo economico in una prospettiva che favorisce anche l'occupazione". "È un programma ricco di appuntamenti e di qualità – ha spiegato l'assessore alla Cultura, Cristiano Corazzari – dove spicca il dialogo tra istanze diverse e l'attenzione a temi di attualità, alla cooperazione europea, al bilancio storico della pandemia, al ruolo della formazione e delle tecnologie innovative per il cinema, ai finanziamenti al settore cine-turistico, a storie di ispirazione, cultura, turismo, identità, arte oltre alle ricchezze dell'offerta territoriale veneta”. “Questa apertura al dialogo contribuisce a promuovere la comprensione reciproca e l'interesse a scoprire nuove tendenze e stili, favorendo la rete professionale e promuovendo il cinema veneto. Attirare l'attenzione internazionale sul Veneto quale ‘set ideale’, e sostenere e incoraggiare la produzione cinematografica nella nostra regione, significa anche sostenere cultura, turismo e occupazione, oltre che contribuire al prestigio della Mostra del Cinema di Venezia come evento di spicco nel panorama cinematografico mondiale", ha concluso. (Rev)